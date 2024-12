Região Centro promove dieta mediterrânica como estilo de vida saudável

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), parceira da Rede Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável (RNAES), apresentou a Agenda para a Valorização e Salvaguarda da Dieta Mediterrânica na região Centro, no dia 4 de Dezembro, data em que se comemoram 11 anos da aprovação pela UNESCO da Dieta Mediterrânica enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade. A Agenda da Região Centro tem a missão de combater o despovoamento, revitalizar as economias locais, promover práticas agrícolas sustentáveis, valorizar os produtos regionais, preservar o ambiente e contribuir para a justiça alimentar.

A Associação IN LOCO contribuiu para a apresentação pública da Agenda e da estratégia de comunicação para a salvaguarda da Dieta Mediterrânica, com uma reflexão profunda sobre o estilo de vida Mediterrânico, em que foi apresentada uma visão sistémica e integrada da forma como a Dieta Mediterrânica e as suas dimensões, cultura, sociedade, economia, paisagens, condições edafoclimáticas e história se conjugam em sistemas alimentares específicos e adaptados às necessidades das pequenas comunidades locais.