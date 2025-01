Garantir o bem-estar animal é a missão da Associação Amigos dos Animais do Sardoal

A Associação Amigos dos Animais do Sardoal, fundada a 25 de Março de 2023, é um reflexo da dedicação e do compromisso de um grupo de pessoas que se uniu para melhorar a vida dos animais no concelho. A iniciativa partiu da vereadora Patrícia Rei, que percebeu a necessidade de integrar os esforços dos cidadãos que já trabalhavam individualmente em prol da causa animal. Em entrevista à presidente da associação, Joana Barbosa compartilhou com O MIRANTE a trajectória da colectividade, os objectivos e os desafios enfrentados ao longo do primeiro ano de actividade.

Com cerca de 60 sócios, dentro dos quais a maioria é voluntário, a associação tem-se concentrado principalmente no apoio aos animais que são encontrados nas ruas sem identificação ou com sinais claros de abandono. Joana Barbosa garante que o principal objectivo é encontrar soluções que garantam a salvaguarda desses animais. Para isso, uma das soluções passa por a associação realizar entregas periódicas de ração para as colónias de gatos e planeia, no futuro, ajudar com tratamentos de desparasitantes, o que contribui para a saúde pública e bem-estar animal. Além disso, a associação promove campanhas educativas de sensibilização, principalmente através das redes sociais, para sensibilizar a população sobre a convivência responsável com os animais. A presidente da associação explica que este trabalho de sensibilização é essencial, pois em regiões pequenas como o Sardoal, as práticas de negligência, como cães acorrentados, ainda são comuns, e mudar as mentalidades exige paciência e persistência.

Joana Barbosa acredita que é necessário um esforço colectivo para combater a falta de empatia e a desinformação que ainda existem em relação ao tratamento de animais. “O que queremos é abrir as mentes das pessoas, sem preconceitos ou julgamentos, para que entendam que a convivência com os animais deve ser pautada pelo respeito e pelo carinho. Não se trata de impor ideias, mas de promover um diálogo construtivo”, afirma. Para o futuro, a associação tem grandes planos, incluindo a construção de instalações próprias, que vão permitir melhorar as condições de acolhimento e tratamento dos animais resgatados. A colaboração com o canil municipal vai ser também uma das prioridades.

Os maiores obstáculos

Os desafios são muitos e, segundo a presidente, o maior deles é a falta de instalações próprias para acolher os animais resgatados. Actualmente, a associação depende da colaboração das autoridades locais e do canil municipal para lidar com os casos mais urgentes. Essa limitação tem exigido um esforço extra dos voluntários, que actuam principalmente aos fins de semana, realizando trabalho de resgate e apoio em conjunto com o canil. Joana Barbosa menciona que, embora a associação tenha tido dificuldades iniciais para estabelecer parcerias com clínicas veterinárias, com o tempo, tem conseguido estreitar laços e garante que vão ter o apoio necessário para o tratamento dos animais. A associação também tem recorrido a programas de apoio financeiro, como os reembolsos de despesas veterinárias oferecidos pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e ao apoio do município, que tem sido crucial para a realização de muitas das acções, desde as entregas de ração até a organização de campanhas de sensibilização. No entanto, a presidente enfatiza que o caminho a percorrer ainda é longo, e a colaboração da comunidade, tanto em termos financeiros quanto em voluntariado, vai ser fundamental para o sucesso do projecto.