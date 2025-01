A recolha de monos em Ourém foi tema de conversa na última Assembleia Municipal de Ourém. O deputado do MOVE, João Pereira, alertou a câmara municipal para aquilo que considera ser “um problema que se vem arrastando”.

Oposição alerta para problemas com recolha de monos em Ourém

A recolha de monos em Ourém foi tema de conversa na última Assembleia Municipal de Ourém. O deputado do MOVE, João Pereira, alertou a câmara municipal para aquilo que considera ser “um problema que se vem arrastando”. O autarca acusou os serviços municipais de recolha de monos de não darem resposta atempada. O presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), reconheceu que o serviço esteve muito atrasado, mas garantiu que actualmente está a ser feito ao dia.

João Pereira explicou que no Verão passado teve necessidade de desfazer-se de alguns monos que tinha em casa, ligou para o número que se encontra nos caixotes do lixo, tendo sido agendada uma recolha sem data definida. “Informaram-me que estava bastante atrasado, mas que depois iriam contactar”, disse. O eleito do MOVE referiu que só em meados de Novembro é que foi contactado para fazer a recolha. “Quero alertar a câmara municipal para um problema que se vem arrastando, ouvimos que a população deve usar os serviços disponíveis para o efeito, mas constatamos que quando tentamos usar esses serviços eles não funcionam como deviam funcionar”, concluiu.

Na resposta, Luís Albuquerque reconheceu que em Agosto havia atrasos na recolha porque houve dois trabalhadores de baixa e também por causa das férias do pessoal. O presidente informou ainda que teve uma reunião com o vereador responsável e com o serviço de ambiente para garantir a pronta recolha de monos.