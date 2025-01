Presidente da Serra e Junceira abandona Assembleia Municipal de Tomar em protesto

A última Assembleia Municipal de Tomar contou com um momento de maior tensão quando o presidente da União de freguesias da Serra e Junceira decidiu abandonar a sessão em forma de protesto. Américo Pereira mostrou-se indignado com a forma como o processo de desagregação de freguesias tem decorrido. O eleito pelo movimento Independentes do Nordeste acusou o PSD de “assassinar” a proposta de desagregação dessas freguesias.



A desagregação das freguesias da Serra e Junceira, concelho de Tomar, é um processo que se arrasta desde 2022, quando a assembleia de freguesia aprovou uma moção nesse sentido, tendo o mesmo acontecido em assembleia municipal, que aprovou por unanimidade a proposta de desagregação. A Comissão Parlamentar do Poder Local e Coesão Territorial, responsável pela avaliação do pedido de reversão da União de Freguesias de Serra e Junceira, decidiu recentemente chumbar a proposta de desagregação, dando como justificação a ausência de um documento relacionado com previsões orçamentais para dois anos, para cada uma das freguesias.



Na assembleia municipal de 20 de Dezembro, Américo Pereira, disse estar chocado, indignado e “completamente decepcionado” com tudo o que aconteceu. O autarca afirmou que a desagregação das freguesias foi “dolorosamente e friamente assassinada pelo PSD”. O deputado do PSD, João Tenreiro, mostrou-se incomodado com as palavras do presidente da freguesia de Serra e Junceira, lamentando que o seu partido tenha sido atacado de “forma veemente num bate e foge”.



A Assembleia Municipal de Tomar vai discutir, na próxima sessão, por via de um requerimento da CDU, o chumbo da desagregação das freguesias de Serra e Junceira.