“A docência ainda é uma das mais belas profissões do mundo”

Quando era miúdo contactava muito com animais e sonhava ser veterinário. Gosto muito de animais e tenho quatro cães e um gato, tudo animais que foram abandonados na pandemia e que resgatei. Moro numa aldeia do concelho de Torres Vedras e uma associação tinha o canil cheio e procurava famílias de acolhimento para os animais. Comecei como tutor dos animais mas depois já não me consegui separar deles. Costumo dizer a brincar que gosto mais de me relacionar com os animais do que com algumas pessoas. Mas não sou radical e não partilho daquele pensamento de que quem não tem animais não gosta de pessoas. Os animais não substituem as pessoas. É um extremo as pessoas pensarem que os animais são como filhos ou fazerem deles algo que não são.