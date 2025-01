Alunos de Benavente aprenderam a confeccionar alimentação saudável

A Escola Duarte Lopes, em Benavente, foi palco de entusiasmo e dedicação por parte dos alunos do 5.º ano, que participaram numa actividade culinária do projecto Mobile Kitchen Lab (Moki-Lab). Durante a sessão, os estudantes confeccionaram creme de cenoura, bolachas de aveia e biscoitos de Natal, sob a orientação das nutricionistas Rute Espanhol e Catarina Soares, da Câmara de Benavente. Rute Espanhol destacou a motivação dos participantes. “Gostaram muito das aulas de culinária, portanto, surgiu a ideia de trazer a cozinha à escola”, referiu.

Este projecto, que se iniciou em Novembro, envolve alunos dos 10 aos 18 anos, e o objectivo é que a cada turma beneficie, até ao final do ano lectivo, de, pelo menos, seis horas de aulas de culinária. Segundo a especialista, o trabalho em equipa é essencial, uma vez que os estudantes lêem as receitas, dividem tarefas e produzem os pratos propostos.

O Moki-Lab é uma cozinha móvel, compacta e equipada, composta por cinco bancadas de inox independentes, com fogão, forno, lava-loiças, depósito de água e utensílios. O equipamento permite levar o projecto a várias escolas do concelho de Benavente, alargando o número de participantes e o impacto da iniciativa.

A iniciativa é financiada em 70% pela União Europeia, através do Fundo Ambiental, integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em parceria com os Agrupamentos de Escolas, o sector da educação do município de Benavente pretende sensibilizar os mais jovens para a importância de uma alimentação equilibrada, da sustentabilidade e do combate ao desperdício.

O projecto visa promover competências alimentares e culinárias para enfrentar os desafios da actualidade, como a prevenção da obesidade infantil e a redução do impacto ambiental. “Uma das barreiras à adopção de uma alimentação saudável e sustentável são as baixas competências culinárias e alimentares”, salientaram as nutricionistas.

De acordo com os dados mais recentes, em 2030 os maus hábitos alimentares poderão ser responsáveis por 13,8% das mortes em Portugal. Projectos como o Moki-Lab assumem o compromisso de transmitir a mensagem de sustentabilidade “viver bem dentro dos limites do planeta”, capacitando os alunos para fazerem escolhas conscientes e saudáveis, com benefícios para a saúde e para o ambiente.