Burocracia e falta de empresas dificultam habitação em Constância

Município tem processos para construção de habitação pública a aguardar aprovação do Governo e validação do IHRU. Falta de empresas de construção civil a concorrer aos concursos tem sido outro dos entraves.

O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), lamenta que várias dificuldades e entraves burocráticos estejam a atrasar a construção de habitação pública no concelho. Na última sessão da assembleia municipal, o autarca informou que o município tem processos de construção de fogos a aguardar aprovação do Governo e, outros, de validação do IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.