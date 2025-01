Luís Albuquerque admite demolir obra em Fátima

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Ourém admite mandar demolir as construções do Grupo Verdasca, em Fátima, que não estão licenciadas. Luís Albuquerque deu a informação na última assembleia municipal, salientando que a empresa remeteu um processo de licenciamento ao município, que foi indeferido. “Obviamente que não havendo condições para o fazer, a câmara municipal indeferiu o pedido e neste momento está à espera de um parecer de uma jurista, que presumo possa dar origem a uma intenção de demolição do que está construído”, admitiu.