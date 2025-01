Marco Carvalho assume o comando do Centro de Formação da Força Aérea na Ota

O Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, localizado na Ota, Alenquer, tem uma nova liderança. O Coronel Marco Carvalho assume o comando da unidade, sucedendo ao coronel Afonso Gaiolas. O novo comandante compromete-se a honrar a história e o papel da instituição, responsável pela formação dos recursos humanos da Força Aérea.

Natural de Coimbra, Marco Carvalho ingressou na Academia da Força Aérea em 1996, na especialidade de piloto-aviador. Durante a sua carreira, destacou-se na operação da aeronave C-295M e desempenhou funções de relevo, como comandante da Esquadra 502 – “Elefantes” e conselheiro da Força Aérea na representação permanente de Portugal na NATO. Mais recentemente, ocupava o cargo de Chefe do Gabinete de Prevenção de Acidentes da Inspecção-geral da Força Aérea.

O comandante cessante, coronel Afonso Gaiolas, foi reconhecido pelo rigor e excelência com que desempenhou as suas funções, sendo condecorado com a Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata.