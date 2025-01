Pais denunciam falta de condições da Escola Básica de Cheganças

Os encarregados de educação dos alunos da Escola Básica de Cheganças, em Alenquer, criticam a falta de condições do estabelecimento de ensino, agravada pela sobrelotação. Apesar da colocação de um telheiro, continua a chover na escola, o piso é escorregadio e as crianças ficam fechadas dentro das casas de banho. Pais já reportaram as situações à Câmara de Alenquer mas sentem-se ignorados.

Os pais e encarregados de educação das crianças que frequentam a Escola Básica de Cheganças queixam-se de falta de condições naquele estabelecimento de ensino e dizem que a Câmara de Alenquer desvaloriza as suas preocupações. A escola está dimensionada para pouco mais de 40 alunos, mas no início deste ano lectivo passou de 42 crianças para 84, algumas colocadas em Cheganças por falta de vagas em Alenquer.

A autarquia instalou quatro contentores de sala de aula e um módulo com casas de banho, mas os pais perceberam logo que a escola não estava preparada para receber os seus filhos no arranque do ano lectivo. “Quando viemos à reunião de pais percebemos que os nossos filhos não tinham oportunidade de ter uma apresentação em sala de aula com os pais e com a professora porque a escola ainda não estava pronta.