Santarém tem condições para criar um hospital universitário

A ideia de transformar o Hospital de Santarém num hospital universitário nasceu no meio académico e está a ser defendido por Miguel Castanho. No entender do investigador nascido em Santarém e do presidente do instituto politécnico, João Moutão, a cidade tem actualmente as condições ideais para concretizar o projecto.

Santarém tem todas as condições para ter um hospital universitário e esta nova realidade vai mudar a cidade, considera o presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPS). João Moutão realça que a região deve olhar para esta ideia, que foi lançada no seio do politécnico pelo investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Castanho, como uma oportunidade. O investigador natural de Santarém sublinha que as mudanças previstas para a organização do ensino superior, o facto de a cidade passar a ter três hospitais, dois deles privados, e a localização, bem como a proximidade a Lisboa, constituem uma conjugação única de factores.