Théo é o primeiro bebé do ano a nascer no Hospital de Vila Franca de Xira

Théo foi o primeiro bebé de 2025 a nascer na maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira, que pertence à Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULS).

O bebé nasceu exactamente à meia-noite com 3,890 kg, de parto normal, e é o primeiro filho de Kayllami Costa e André Figueiredo, residentes em Alverca do Ribatejo.

O Hospital de Vila Franca de Xira abrange utentes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.