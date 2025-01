Alenquer está a pagar o fracasso da construção de um aeroporto na OTA

As propostas e recomendações da CDU têm sido aceites pela maioria socialista na Câmara de Alenquer, mas sem aplicação prática. Ernesto Ferreira é o rosto de algumas dessas propostas desde Outubro de 2017, quando assumiu funções de vereador da CDU na autarquia. Vindo da área sindical, e após ter sido vereador na Câmara de Vila Franca de Xira, mudou-se para Alenquer onde assume uma postura de crítica construtiva e responsável. “Nas questões essenciais, como a água, fomos a única força política a opor-se à privatização, e hoje mostramos que tínhamos razão”, afirma.

Ernesto Ferreira é crítico em relação à Águas de Alenquer (ADA) e ainda mais ao facto do executivo camarário não exigir à empresa, que detém a concessão da água em Alenquer, a concretização dos investimentos necessários na rede de abastecimento. As roturas na rede têm sido mais que muitas e o concelho continua a ter uma das águas mais caras do país, com a factura a pesar ainda mais aos consumidores em 2025. “Defendo a criação de uma empresa municipal, como acontece em Vila Franca de Xira ou Torres Vedras, que permita investir nas infraestruturas em vez de canalizar lucros para os accionistas. Rescindir o contrato de concessão com a ADA seria oneroso, mas o executivo devia começar a preparar o regresso da água para a sua esfera”, reiterou. O mesmo defende em relação à recolha de resíduos sólidos urbanos.