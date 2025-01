Azambuja recebe rastreio gratuito do cancro da mama

Concelho de Azambuja volta a acolher o rastreio gratuito do cancro da mama. A Unidade Móvel está disponível entre 3 de Janeiro e 3 de Fevereiro de 2025, com atendimento em Manique do Intendente, Alcoentre, Aveiras de Cima e Azambuja.

O concelho de Azambuja volta a receber o rastreio gratuito do cancro da mama, uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS), em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este rastreio será realizado entre os dias 3 de Janeiro e 3 de Fevereiro de 2025, através da Unidade Móvel da LPCC, que estará disponível em várias localidades do concelho, nomeadamente em Manique do Intendente, Alcoentre, Aveiras de Cima e Azambuja.

Destinado a mulheres com idades entre os 50 e os 69 anos, o rastreio visa detectar precocemente o cancro da mama, sendo indicado para quem não apresenta alterações na mama, não tem próteses mamárias, não tenha realizado mastectomia e nunca tenha tido a doença. As mulheres elegíveis devem realizar o rastreio de dois em dois anos.