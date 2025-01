Filarmónica Ouriense celebra 170 anos com Concerto de Ano Novo

A Sociedade Filarmónica Ouriense (SFO) vai dar um Concerto de Gala de Ano Novo, integrado nas comemorações do seu 170º aniversário. O evento está agendado para este sábado, 4 de Janeiro, pelas 21h30, no Teatro Municipal de Ourém. Os bilhetes estão disponíveis para compra no Teatro Municipal de Ourém e através dos pontos de venda habituais.

Sob a direcção do maestro João Paulo Fernandes, a banda apresentará um programa arrojado, contando com a participação de ilustres convidados. O concerto incluirá a estreia de obras do novo CD do clarinetista Paulo Gaspar, bem como a interpretação de várias árias de ópera pelas vozes da soprano Natasa Sibalic e do tenor Carlos Guilherme.