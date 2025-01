Quase três décadas depois a urbanização Encosta da Fonte deixou de ser ilegal

Foi com emoção que vários moradores da urbanização da Encosta da Fonte, em Alverca do Ribatejo, receberam das mãos do executivo municipal os alvarás da Câmara de Vila Franca de Xira que permitem acabar com o estatuto de Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) que vigorava na zona desde 1996.

A Encosta da Fonte teve um plano de pormenor publicado em 1996 com erros e inexactidões, resultando numa urbanização com 51 lotes em que apenas oito estão sem qualquer construção. Os proprietários uniram-se e permitiram com isso legalizar a urbanização, que hoje tem saneamento, abastecimento de água, energia eléctrica, estradas e passeios.