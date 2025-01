Quatro grávidas encaminhadas por engano para o Hospital de Abrantes

A Linha SNS24 encaminhou para a Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital de Abrantes quatro grávidas na véspera e no dia de Natal, quando esse serviço estava encerrado. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo abriu um processo de averiguações.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo abriu um processo interno de averiguações, depois de quatro grávidas terem sido encaminhadas pela Linha SNS24 para as urgências em Abrantes na noite de Natal, cujo serviço estava encerrado. A entidade assegura, em nota informativa, que “os profissionais médicos e de enfermagem escalados” no Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia da ULS Médio Tejo “receberam todas as utentes encaminhadas pela linha SNS24, apesar da situação de contingência programada”. Lamentando “incómodos causados às utentes”, a ULS considera que “impõe-se agora o apuramento em maior detalhe sobre o que originou esta deficiente comunicação” entre a ULS Médio Tejo e a Linha SNS Grávida-Ginecologia.