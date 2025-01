Uma associação ao serviço dos Bombeiros de Tomar

A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar nasceu em 1989 com o objectivo de ajudar os bombeiros da cidade. Constituída por três mil sócios, todo o dinheiro angariado é utilizado para ajudar os bombeiros de Tomar. O núcleo duro é a direcção que está no cargo há 20 anos, composta por seis elementos, três deles antigos bombeiros. Assumem que são uma equipa unida e que todas as decisões são tomadas em conjunto. Desde a sua criação até à actualidade o grupo foi-se expandindo, atravessou algumas fases complicadas, mas nunca parou. Hoje, a Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar tem uma grande importância para os bombeiros locais porque ajuda no que a Câmara de Tomar não consegue.