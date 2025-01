50 milhões de euros para a gestão de resíduos urbanos no Centro

A Autoridade de Gestão do Programa Regional Centro (Centro2030) abriu dois concursos, com uma dotação de 50 milhões de euros, para apoiar intervenções ligadas à gestão dos resíduos urbanos. Para a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), Isabel Damasceno, “a abertura destes dois concursos significa um empenho da Autoridade de Gestão na resolução dos problemas relacionados com a gestão de resíduos urbanos. As metas europeias de reciclagem de resíduos urbanos apontam para uma percentagem de 55% em 2025, 60% em 2030 e 65% em 2035, e uma redução para 10% do desperdício urbano que acaba em aterros sanitários em 2035, valores que são muito ambiciosos, em particular na região Centro. A nossa aposta vai no sentido de uma redução gradual da recolha indiferenciada e uma forte aposta na recolha selectiva”, disse.

O concurso “Gestão de resíduos urbanos - investimentos em alta: Tratamento de resíduos e Sistemas de suporte à gestão” tem uma dotação de 34 milhões de euros e destina-se a responder por objectivos como a valorização dos resíduos urbanos, o aumento significativo da preparação para reutilização e reciclagem e do desvio de Resíduos Urbanos Biodegradáveis de aterro, contribuindo para cumprir as metas europeias fixadas para 2030 e a eliminação progressiva da deposição em aterro.

O concurso “Gestão de resíduos urbanos - investimentos em baixa - ITI CIM: Recolha selectiva de resíduos e Sistemas de suporte à gestão”, que tem uma dotação de 16 milhões de euros, destina-se à promoção da transição para uma economia circular e eficiente na utilização dos recursos, através da valorização de resíduos urbanos, reduzindo a produção e deposição em aterro, aumentando a recolha selectiva e a reciclagem e a circularidade dos recursos. A gestão de resíduos diz respeito às tarefas de recolha, transporte, triagem, valorização e eliminação dos resíduos das habitações. Os sistemas em baixa cuidam da recolha de resíduos provenientes das habitações e os sistemas em alta trabalham nas restantes etapas, como a triagem, tratamento, valorização e eliminação.