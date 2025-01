"Cartas de Amigo" ligaram gerações em Salvaterra de Magos

As crianças escreveram e desenharam mensagens para os seniores, que por sua vez retribuíram com postais e desenhos para os mais pequenos.

A Câmara de Salvaterra de Magos dinamizou a actividade “Cartas de Amigo”, desafiando as crianças das actividades de enriquecimento curricular (AEC) dos Agrupamentos de Escolas de Salvaterra de Magos e de Marinhais e os seniores das IPSS do concelho a trocarem desenhos ou postais de Natal com o seu “amigo/a”. A iniciativa assinalou o Dia Internacional da Solidariedade Humana, que se comemora a 20 de Dezembro.

As crianças escreveram e desenharam mensagens para os seniores, que por sua vez retribuíram com postais e desenhos para os mais pequenos. Esta troca simbólica teve como objetivo fomentar o espírito de partilha, criatividade e amizade, promovendo a intergeracionalidade e o bem-estar de todos os envolvidos.