O auto de consignação da empreitada foi assinado no dia 2 de Janeiro pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), e pelo empreiteiro. FOTO – CM Cartaxo

Construção do novo Centro de Saúde do Cartaxo arranca segunda-feira

A construção do novo Centro de Saúde do Cartaxo começa na segunda-feira, 6 de Janeiro, anunciou a Câmara do Cartaxo. O auto de consignação da empreitada foi assinado no dia 2 de Janeiro pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), e pelo empreiteiro. A obra foi adjudicada por 3 milhões e 77 mil euros, sendo financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Prevê-se que esteja concluída até ao segundo semestre de 2026.

O presidente da Câmara do Cartaxo destaca o “salto qualitativo para a prestação de cuidados de saúde no nosso concelho, que esta unidade de saúde representa”. A infraestrutura vai ficar localizada em terrenos municipais, na Rua do Alto Pedrão, onde funcionou o parque de camiões do Cartaxo e perto da esquadra da Polícia de Segurança Pública.

O novo Centro de Saúde do Cartaxo já era uma promessa do anterior executivo socialista, liderado por Pedro Magalhães Ribeiro, que antes de ter perdido as últimas eleições autárquicas garantiu que a ministra da Saúde à época se tinha comprometido com a construção da infraestrutura. O ex-autarca foi condenado em tribunal precisamente por ter avançado com a informação a pouco mais de um mês das eleições e foi condenado pela prática de “crime de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade”.