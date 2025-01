Estacionamento abusivo em Abrantes na ordem do dia

O vereador da Câmara de Abrantes Vítor Moura (PSD) voltou ao tema do estacionamento abusivo de automóveis em cima dos passeios, tendo na última reunião do executivo questionado novamente o presidente Manuel Valamatos (PS) sobre as soluções apresentadas pelo autarca anteriormente. Na reunião de 3 de Dezembro, Vítor Moura tinha já abordado o assunto, incentivando o executivo a criar bolsas de estacionamento e sinalizar, com marcações, as zonas do passeio que os veículos podiam pisar com os pneus. “A câmara municipal somos todos nós. Quando vejo um carro em cima do passeio e que impede passagem, eu chamo a polícia. O senhor é parte relevante desta câmara, por isso não sei se chama a polícia, mas espero que o faça”, disse Manuel Valamatos.

Na sessão de 17 de Dezembro, Vítor Moura voltou a trazer o tema para cima da mesa, questionando Manuel Valamatos se tinha ideia, de um número aproximado de vezes, que tenha chamado as autoridades a intervir em casos de estacionamento abusivo e se poderia provar essas denúncias. Manuel Valamatos respondeu que fala de forma frequente com as autoridades e deu conta de situações a que assiste ou que os cidadãos lhe apresentam, manifestando, dessa forma, a identificação de problemas da comunidade.

“Não é muito frequente ligar a comunicar qualquer situação. A vida do concelho, apesar de algumas situações menos correctas, é tranquila e não exige isso. Falo com os cidadãos, regularmente e relembro que todos os responsáveis autárquicos devem agir, responsabilizar e sensibilizar a população”, complementou Manuel Valamatos. Vítor Moura aproveitou as declarações do presidente para relembrar o que o autarca dissera a 3 de Dezembro. “Disse que costumava chamar a polícia e chamou-me a atenção para, enquanto cidadão e vereador, também o fazer. Mas afinal somos os dois maus membros do executivo e maus cidadãos, porque o senhor não chama as autoridades e eu também não”, ironizou o vereador da oposição.