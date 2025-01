Meio milhão para reparar talude perigoso na Quinta da Seta

Está aí mais um Inverno e os moradores da Quinta da Seta, em A-dos-Bispos, continuam preocupados devido ao estado de um muro que margina o passeio de uma das ruas da urbanização e que ameaça colapsar. Há mais de um ano que os residentes têm vindo a alertar para o agravamento da situação do muro, que ameaça desabar encosta abaixo. Uma situação que até obrigou o município a colocar baias sinalizadoras a impedir a passagem de pessoas e viaturas perto do local, já que o muro pode ruir com o peso adicional de viaturas que estacionem perto.

Caso o muro não aguente pode mesmo vir a comprometer o acesso às moradias situadas na zona sul da urbanização, já que apenas existe um acesso, situação que também tem merecido queixas de moradores e autarcas.

Na última semana o município aprovou o lançamento de um concurso público, com valor base de 623 mil euros, que visa a substituição do muro existente, que apresenta indícios de problemas estruturais. “Há já um ano que avisei o município sobre esta situação, mas até hoje, infelizmente, o muro ainda não foi reparado e tememos que não venha a aguentar mais um Inverno. Se ruir vai provocar imensos prejuízos nas habitações vizinhas”, avisava a O MIRANTE Jacqueline Costa, moradora da urbanização, no último Verão.

Já na altura o município garantia que o muro estava a ser monitorizado pelos serviços municipais, que têm analisado o seu estado com regularidade, embora não houvesse garantias de que possa aguentar um Inverno demasiado chuvoso.

Reclamado acesso junto ao bairro da Mata

Na última semana foi também lançado para consulta pública um projecto de loteamento na zona da Quinta da Seta, prevendo a construção de novas habitações. Na discussão da proposta, o vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), voltou a defender a rápida ligação da Quinta da Seta à vizinha Estrada da Mata, junto ao bairro da Mata, situação falada há muitos anos mas que nunca saiu do papel. “Seria uma solução que permitiria retirar bastantes carros do centro da cidade e de terem de atravessar o bairro do Bom Retiro”, defendeu.

Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, diz que a ligação à Estrada da Mata não está ainda contemplada no novo estudo de loteamento mas que é uma ideia de que o município não abdica. “Há no entanto alguns problemas com a posse dos terrenos que são necessários para fazer essa ligação. Temos de ver o que conseguimos fazer”, explicou.