Regeneração urbana do Campo Infante da Câmara começa junto à praça de touros

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou que começa na próxima semana a requalificação da zona envolvente à Praça de Touros Celestino Graça, que vai dar início à intervenção faseada, e há muito prometida e ambicionada, de regeneração urbana do Campo Infante da Câmara, no centro da cidade.



“Vamos acabar com o desconforto existente junto ao Centro Escolar do Sacapeito, onde mães, pais e avós deixam diariamente as suas crianças. No dia 14 de Janeiro, apresentaremos a intervenção global do Campo Emílio Infante da Câmara, faseada, um compromisso que estamos a assumir, cuja a obra na sua 1ª fase se inicia, agora. Santarém merece o nosso empenho, vamos continuar focados neste trabalho de criar mais e melhores condições para o nosso concelho, para a nossa população”, publicou o autarca nas redes sociais.