Tractor larga estrume em Almeirim e obriga a operação de limpeza

Um tractor agrícola largou estrume quando circulava na Estrada Nacional 114 em Almeirim, numa extensão de vários quilómetros, sobretudo entre a entrada e a saída da cidade. Na faixa no sentido de Santarém para Almeirim, a estrada tinha várias zonas com bastantes dejectos, o que levou a proteção civil municipal e os bombeiros a montarem uma operação de limpeza no final da tarde deste sábado, 4 de Janeiro.