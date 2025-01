Detido em Mação por tráfico de droga e posse de artigos pirotécnicos

partilhe no Facebook

Um jovem de 26 anos foi detido em Mação pelo crime de “tráfico de estupefacientes”, numa operação que originou ainda a “apreensão de artigos pirotécnicos”, informou o comando distrital da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém. O suspeito foi detido na sequência de uma acção de fiscalização rodoviária da GNR de Mação, no dia 31 de Dezembro, tendo os militares abordado um veículo do qual “emanava um intenso odor a substância estupefaciente”, relatam as autoridades, em comunicado.

No decurso das diligências policiais, segundo a mesma nota, os militares fizeram buscas pessoais e ao veículo, tendo sido confirmado que “um dos ocupantes estava na posse de substâncias estupefacientes e artigos pirotécnicos”. Segundo a GNR, a acção culminou na detenção do suspeito e na apreensão de 43 doses de heroína, seis doses de cocaína, 22 doses de canábis, cinco comprimidos de MDMA, 23 artefactos pirotécnicos e 2.865 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público.