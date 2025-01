Espaço Cidadão inaugurado na União de Freguesias de Casével e Vaqueiros

A sede da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, no concelho de Santarém, passa a contar com um Espaço Cidadão que permite aceder a diversos serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de interesse público.

Nesse balcão pode-se tratar da renovação da Carta de Condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença ou realizar os serviços e-factura, entre outras possibilidades.



“Estamos a estender a rede a várias freguesias do concelho, aproximando os serviços públicos dos cidadãos. É colocar as novas tecnologias ao serviço das pessoas. Numa era em que vivemos de transição digital e modernização, é determinante a inclusão digital dos idosos e a utilização segura dos serviços públicos digitais, para os quais estes Espaços Cidadão estão aptos a dar resposta e a auxiliar os munícipes”, diz o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), em publicação nas redes sociais.



Recorde-se que, em meados de Dezembro, já tinham sido inaugurados Espaços Cidadão nas freguesias de Póvoa da Isenta, Moçarria, Amiais de Baixo e Gançaria.