Mercado Municipal do Cartaxo vai entrar em obras

A reabilitação da cobertura do Mercado Municipal do Cartaxo deve começar no dia 6 de Janeiro, segundo anunciou o município em nota de imprensa. As obras devem demorar um mês, segundo estima a autarquia. Durante esse período, a venda nas bancas passa para o pátio do mercado e decorre às sextas-feiras e sábados, durante a manhã. As lojas com entrada pelo exterior mantêm-se abertas. No decorrer dos trabalhos serão suprimidos lugares de estacionamento junto ao mercado, tendo em conta a instalação do estaleiro e as lavagens na cobertura do edifício.



A empreitada foi adjudicada à empresa Fachaimper, Lda. pelo valor de 106.988 euros mais IVA. A intervenção prevê, entre outros, os seguintes trabalhos: lavagem das telhas da cobertura e dos paramentos laterais das empenas; remoção de duas caleiras interiores e fornecimento e aplicação de caleiras periférica e central; colocação de novas telhas e substituição de telhas partidas ou danificadas; impermeabilização das telhas da cobertura e de topo de tubos de queda de águas pluviais; reparação de saída da chaminé; remoção e picagem de reboco e pintura em paredes interiores e exteriores; fornecimento e aplicação de viga estrutural em madeira e execução de reforço estrutural.



O emblemático edifício, localizado no centro da cidade, conta actualmente com seis lojas em funcionamento e cerca de 33 vendedores, entre eles diversos produtores locais que através do mercado municipal escoam os seus produtos agrícolas.