Morreu Kiki, antiga glória do futebol do União de Tomar

Antiga glória do futebol do União de Tomar, Euclides da Silva Faria Barros, mais conhecido por Kiki, morreu no domingo, 5 de Janeiro, em Santarém, com 80 anos. Fez história no futebol nacional ao serviço do União de Tomar, nas épocas de 1968/69 a 1975/76, seis delas na 1ª divisão nacional. Disputou 151 jogos ao serviço dos tomarenses tendo sido campeão nacional de futebol da 2.ª Divisão na época 1973/74. O clube nabantino expressou publicamente as suas condolências.

Natural da cidade da Praia, em Cabo Verde, Kiki vivia sozinho há largos anos em Santarém, onde era figura conhecida e estimada. Depois de deixar o União de Tomar, jogou ainda em clubes como o SL Cartaxo, Vila Real e Lamarosense, nos distritais de Santarém, tendo deixado o futebol em 1981.