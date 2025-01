Novo autocarro para servir freguesia de Raposa

Veículo, com capacidade para 41 passageiros, era uma necessidade da freguesia

A Junta de Freguesia da Raposa já tem ao serviço um novo autocarro que custou cerca de 280 mil euros, sendo que metade do valor foi pago pela Câmara de Almeirim. O veículo, com capacidade para 41 passageiros, era uma necessidade da freguesia, uma vez que o que estava ao serviço há três décadas e já não reunia condições e também já estava impedido de transportar crianças. Este novo autocarro tem bancos ajustáveis, com fichas de ligação USB, suporte próprio para telemóvel e duas televisões.