Orçamento da Junta de Samora Correia duplica devido às novas competências

A Junta de Freguesia de Samora Correia vai ter em 2025 um orçamento de 1,62 milhões de euros, mais do dobro do registado no início do mandato. O presidente do executivo, Augusto Marques (CDU), destaca as mudanças significativas trazidas pela transferência de competências, que aumentaram o volume de responsabilidades, mas também a capacidade de investimento.

“Esse foi o principal desafio deste mandato, porque trouxe à junta de freguesia uma série de novas actividades e dificuldades. Todos no executivo tivemos de aprender a lidar e a viver com elas”, afirmou o autarca. Entre as novas responsabilidades, Augusto Marques destacou a área da higiene urbana como uma “total novidade” para a junta, gerando dificuldades acrescidas, ao contrário dos espaços verdes, uma área já familiar. O responsável assume que com um orçamento significativamente maior, a junta pode tomar outras opções, cumprindo as competências atribuídas e criando margem para novas decisões.

O autarca indicou que a capacidade de investimento anual também duplicou, passando de 100 mil euros em 2021 para cerca de 200 mil euros no final do mandato. As transferências de competências são processos muito pesados e desestabilizam o funcionamento da junta, mas deixam mais meios à disposição dos executivos vindouros, reforçou Augusto Marques na sessão da Assembleia de Freguesia de Samora Correia de 19 de Dezembro.

Uma das grandes alterações previstas no actual orçamento é a intenção de, a partir de Julho de 2025, assumir com meios próprios a manutenção dos espaços verdes, revertendo uma situação que estava sob gestão da Câmara de Benavente há cerca de três décadas. É mais favorável agora contratar pessoal e utilizar o know-how da junta, garantindo uma administração directa mais rigorosa, sublinhou o edil.

Augusto Marques revela que não existem conversações com a câmara municipal para a transferência de novas competências antes do final do mandato, mas defendeu que a junta precisa de maior autonomia financeira para responder às necessidades da população de Samora Correia, enquanto cidade. “Não é possível gerir uma cidade com 700 mil euros, dos quais 400 mil são para pagar aos funcionários. É necessário dar mais corpo à junta para que sobre algo no orçamento”, vinca.

A votação do orçamento para 2025 na assembleia de freguesia registou nove votos a favor (seis da CDU e três do PS) e quatro abstenções (dois do Chega e do PSD).