Presépio vivo volta ao centro de Almeirim

O presépio vivo, que não se fazia desde a pandemia, regressa esta tarde de segunda-feira, 6 de Janeiro, ao centro da cidade com um pequeno percurso e cinco encenações. Esta quinta edição, com enquadramento musical e ceia solidária, decorre a partir das 17h59 com início na Praça Lourenço de Carvalho (parque das laranjeiras), seguindo depois para o CRIAL, voltando ao parque das laranjeiras para a anunciação dos anjos e aparição dos Reis Magos, e depois pela câmara onde se dá o encontro dos Magos com o rei Herodes. A iniciativa termina no mercado municipal com a montagem do presépio e a ceia solidária.