Cão dos Bombeiros do Cartaxo é o protagonista de calendário para ajudar o canil municipal

BREC é o protagonista de um calendário que vai ajudar a Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo com ração.

A Nova Gráfica do Cartaxo uniu-se aos bombeiros para ajudar a Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC), oferecendo a impressão de calendários cujo protagonista é BREC, o cão resgatado e adoptado pela corporação. Os calendários com as suas fotografias estão à venda por cinco euros na Dilovet – Veterinária Farmacêutica (Cartaxo, Santarém, Almeirim, Coruche e Porto Alto), que converterá o valor em ração.

Alexandra Ferreira, bombeira da corporação, explica que na visita ao canil os elementos da corporação ficaram sensibilizados com o número de animais e quantidade de alimento necessário. “Os bombeiros não ficaram indiferentes à situação e por isso queremos dar aos amiguinhos do BREC, que ainda não tiveram a sorte dele, um 2025 um bocadinho mais desafogado em termos de alimentação”, escreve numa publicação nas redes sociais.