Dádiva de sangue domingo na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, vai realizar a segunda recolha do mês de Janeiro no dia 12, domingo, das 8h30 às 12h30. A acção de recolha de sangue e registo de dadores de medula óssea vai decorrer na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

A primeira recolha de sangue do ano, que decorreu dia 4 de Janeiro, contou com a presença de 41 dadores. De acordo com a associação esta é uma altura crítica do ano em termos de doações de sangue e apela à participação de todos os que o possam fazer.