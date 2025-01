Ferreira do Zêzere recebe certificado de poupança ambiental

A aquisição de papel higiénico e toalhas de mão fabricados a partir de materiais reciclados valeu à Câmara de Ferreira do Zêzere ser distinguida com um Certificado de Poupança Ambiental.

O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e o Chefe de Divisão, Miguel Carvalho, recebido o certificado em nome do município. FOTO – CM Ferreira do Zêzere

A aquisição de papel higiénico e toalhas de mão fabricados a partir de materiais reciclados valeu à Câmara de Ferreira do Zêzere ser distinguida com um Certificado de Poupança Ambiental. O procedimento para a aquisição desses produtos começou em Abril de 2024, quando o município celebrou contrato com a empresa Sepitra, tendo três escolas do concelho tido um abastecimento contínuo destes produtos higiénicos.

O município afirma que a utilização de papel econatural nos edifícios escolares permitiu “uma poupança significativa”, estimando que também se conseguiu evitar o corte de 20 árvores de tamanho médio, que outrora seriam necessárias para “produzir a mesma quantidade de papel, a partir de fibras virgens”.