Politécnico de Tomar vai ter pós-graduação em Comunicação de Emergência

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) está a preparar uma pós-graduação em Comunicação de Emergência. Com o mote "Comunicar com Estratégia quando a situação é de Emergência", a nova pós-graduação do IPT aceita candidaturas até dia 9 de Janeiro. A formação é destinada a profissionais que operam no contexto das organizações que frequentemente operam em cenários de emergência e crise, tendo como objectivo preparar esses mesmos profissionais para uma comunicação eficiente, nomeadamente com jornalistas e população em geral.

Segundo comunicado do IPT, ao longo do curso vão ser desenvolvidas competências para informar sobre riscos, vulnerabilidades e formas de mitigação, utilizando os meios e os canais mais indicados em cada situação. A formação destina-se preferencialmente a representantes de entidades públicas ou privadas, com funções na área da Comunicação Institucional e Relações Públicas, podendo também admitir outros interessados, nomeadamente licenciados em áreas afins.