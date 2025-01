Vale de Figueira reclama abertura de posto dos Correios

O encerramento do posto dos Correios em Vale de Figueira, no concelho de Santarém, traz graves prejuízos à população, sobretudo à mais idosa e com mais dificuldade de deslocação. O alerta foi deixado na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, por José Rui Raposo, do Movimento de Utentes dos Serviços públicos de Santarém, e também pelo cidadão Mário Pimenta, que criticaram o actual cenário e pediram pressão por parte do município junto dos CTT no sentido de o reverter. O posto CTT funcionava num posto de abastecimento de combustíveis e encerrou a 17 de Maio de 2024.

“Há uma clara responsabilidade da empresa que tem a concessão do serviço postal da qual não pode abdicar, que é o cumprimento do serviço público”, vincou José Rui Raposo, referindo que em reunião do movimento de utentes com a população de Vale de Figueira ficou decidido abordar e pedir a intervenção dos órgãos autárquicos do concelho.

Mário Pimenta, residente em Vale de Figueira, também pediu a palavra durante o período destinado a intervenção do público para aludir à “necessidade urgente da reactivação e manutenção do posto dos CTT” na localidade. O munícipe recordou que Vale de Figueira já tinha perdido a farmácia e demonstrou também o receio de que venha a perder a escola e o posto de saúde - “situações que não podemos permitir que se concretizem”, enfatizou. “Temos de inverter esta trajectória, Vale de Figueira não pode ser vista como uma freguesia de segunda categoria”, sublinhou, pedindo uma posição firme da assembleia municipal em defesa da reabertura do postos dos CTT.

Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), disse ter registado as preocupações manifestadas, garantindo que as iria transmitir “a quem de direito”. Afirmou ainda que vale de Figueira “não irá com certeza deixar de ter escola”, acrescentando que o investimento feito nas instalações foi precisamente a pensar na sua continuidade.

Contactados por O MIRANTE, os CTT afirmavam, em Dezembro, que a decisão de encerramento do posto de Vale Figueira “foi do parceiro, sendo os CTT alheios aos seus motivos. Podemos adiantar, no entanto, que este posto registava, diariamente, um número médio de clientes bastante residual. Não estando em curso negociação para reabertura deste posto, informamos os nossos clientes que no concelho de Santarém - na qual a União de Freguesias de S. Vicente de Paul e Vale Figueira se insere - estão disponíveis 41 Pontos de acesso CTT, Lojas CTT e Agentes Payshop”.