António Miguel é o novo provedor da Misericórdia do Entroncamento

Foi com “grande honra e profundo sentido de responsabilidade” que António Miguel, militar na reserva, assumiu as funções de provedor na Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento. Os órgãos sociais para o quadriénio 2025-2028 tomaram posse a 27 de Dezembro, consequência de uma das eleições mais participadas de sempre, nas quais votaram 128 dos 141 irmãos, que deram a vitória à lista A.

A mesa da assembleia-geral passa a ser composta por Ezequiel Estrada como presidente, Alice da Conceição Luzio e Ana Cristina Medinas. Na mesa administrativa, o provedor António Miguel está acompanhado por Rui Alves, Leonor Conceição, José António Salvado, Liliana Isabel dos Santos, Nuno Eduardo Valente e Maria Paula Aparício, tendo como suplentes Tiago João das Neves, Teresa Maria Martins e Laura Maria Vergamota. O conselho fiscal é presidido por José Maria Reis e Silva, que será coadjuvado por Teresa Maria Lucas e Emanuel Fernandes. Os suplentes são Nuno Miguel Rodrigues, Carlos Alberto da Silva e Telmo António Oliveira.

Estiveram na tomada de posse o anterior provedor Firmino Falcão; Maia Frazão, em representação da União das Misericórdias Portuguesas; Paula Carloto, directora distrital da Segurança Social de Santarém; o bispo de Santarém, José Traquina; e o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria.

A Misericórdia do Entroncamento inaugurou o seu primeiro lar, o Lar Fernando Eiró Gomes, em 1979, e o Lar Santa Casa da Misericórdia em 2009. Com o intuito de alargar os serviços prestados, foi construída a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Manuel Fanha Vieira, que começou a funcionar em 2010 e disponibiliza 85 camas. A Misericórdia do Entroncamento administra ainda o Hospital São João Baptista e tem como próximo projecto a construção de uma creche, segundo revelado nos discursos.

Maia Frazão referiu no seu discurso tratar-se de um “dia de festa”, pois “há concelhos em que a união das misericórdias tem dificuldade em arranjar órgãos sociais”, revelando ainda que a Misericórdia do Entroncamento é das que tem maior taxa de empregabilidade, contando com mais de 300 colaboradores.