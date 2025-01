Celeiro renovado em Vaqueiros para servir a comunidade

Estão concluídas as obras de requalificação do Celeiro, um espaço comunitário em Vaqueiros, incluindo a cobertura do forno e da cozinha. A intervenção visou preservar o património da aldeia do concelho de Santarém e proporcionar um edifício renovado para a população, que envolveu um investimento de 40 mil euros.

A inauguração do remodelado espaço ocorreu no dia 4 de Janeiro, numa sessão que contou com as presenças do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, Miguel Tomás, e do vereador Alfredo Amante, entre outyras individualidades. O presidente do município manifestou a esperança de que a obra “seja o mote para retomarmos a tradição da realização das nossas festas em Vaqueiros, local de elevado privilégio para a população efectuar os seus encontros”.