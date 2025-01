Conhecidos os vencedores do sorteio de Natal em Alpiarça

Zulmira Capitão Jacinto foi a vencedora do sorteio da campanha “Natal é no comércio local”, em Alpiarça, e vai receber um vale de 200 euros para compras no comércio local. Os munícipes Jorge Manuel Rama Fonte e Pedro Fogueteiro ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar, recebendo vales de 100 e 50 euros que podem ser utilizados até 28 de Fevereiro de 2025.

O sorteio realizou-se no Dia de Reis na presença do vereador da câmara municipal, Jorge Freitas, do presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Jorge Costa, e de funcionários do município que participaram no processo de retirada dos talões premiados da tômbola.