Jovens de Alenquer desafiados a contribuir para o futuro do concelho

Câmara de Alenquer lançou um inquérito online dirigido aos jovens entre os 15 e 30 anos, para recolher opiniões sobre áreas a melhorar no concelho. O questionário aborda temas como educação, desporto, saúde e ambiente, e as respostas ajudarão a moldar as políticas municipais.