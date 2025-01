APA financia até 65 mil euros obra de requalificação da Ponte do Rebolo

A Ponte do Rebolo, no concelho de Coruche, será alvo de uma intervenção de reabilitação para garantir a segurança da circulação, depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) se ter comprometido a financiar obra num valor até 65 mil euros. Segundo Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, a autarquia protocolou com a APA, no final do ano passado, um documento que prevê a colaboração técnica e financeira para a concretização de medidas de apoio para a reabilitação da Ponte do Rebolo, que une o Biscainho e a Fajarda. O município será responsável pela elaboração do projecto, o lançamento da empreitada e a execução dos trabalhos.

O autarca disse ainda ter tentado, sem sucesso, alterar um pormenor no documento para salvaguardar uma maior comparticipação financeira da APA, no caso de a obra ter um custo final superior ao estimado. Em todo o caso, a prioridade, segundo Francisco Oliveira, é restabelecer as condições de circulação. “Seja com financiamento público do Estado ou da autarquia, o importante é que haja decisão, porque pior do que uma má decisão é não haver nenhuma”, afirma o autarca.

A requalificação da ponte inclui a reparação do tabuleiro e dos pilares, infraestruturas que, inicialmente projectadas para trânsito agrícola, apresentam actualmente fragilidades perante o tráfego rodoviário de maior dimensão. O compromisso de financiamento foi alcançado no âmbito de reuniões realizadas com o Ministério do Ambiente e a APA, que também abordaram outros problemas da região, como a proliferação de espécies invasoras no rio Sorraia, nomeadamente jacintos de água e salgueiros.

A Câmara Municipal de Coruche defende que cada entidade deve assumir as suas responsabilidades, mas, ainda assim, reconhece que esta decisão vai permitir avançar com uma obra essencial para a segurança e funcionalidade da Ponte do Rebolo.