Mais de uma semana de lixo acumulado em Vialonga agrava queixa dos moradores

O lixo esteve mais de uma semana sem ser recolhido entre o Natal e a passagem de ano na freguesia de Vialonga, o que motivou queixas da população. Um pouco por toda a freguesia viam-se sacos de lixo e todo o tipo de entulhos amontoados junto aos contentores e ilhas ecológicas. A quadra natalícia agravou o problema e de acordo com o presidente da junta, João Tremoço, o lixo só foi recolhido no dia 31 de Dezembro. “A situação não está fácil. Reportámos o problema à Câmara de Vila Franca de Xira e talvez as empresas também não estejam a cumprir com o contrato. Além disso há falta de civismo”, disse o autarca.

No dia 2 de Janeiro o cenário melhorou com a recolha a acontecer em mais arruamentos, mas entretanto o lixo já acumulou novamente em alguns pontos da freguesia. Por vezes é colocado lixo fora das ilhas ecológicas, mas abrindo as tampas verifica-se que por dentro ainda não atingiram a sua capacidade máxima.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, o município de Vila Franca de Xira tinha apelado aos moradores para manterem o lixo em casa no dia da consoada, 24 de Dezembro, porque não ia haver recolha. Vialonga, a par da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, é uma das freguesias com maior número de queixas, a somar às lixeiras improvisadas a céu aberto, como acontece no Olival das Minas e que, apesar das várias insistências das autoridades, o lixo continua a ser despejado às escondidas.

O município diz ter reforçado o funcionamento do número verde gratuito (800 206 726), que os moradores podem usar para agendar os dias da recolha caso precisem de se livrar de monos domésticos. “É importante que as pessoas falem connosco e se articulem”, explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira.