População de Santo Estêvão pede outra solução de realojamento para família afectada por incêndio

A população de Santo Estêvão está a mobilizar-se através de um abaixo-assinado para pedir à Câmara Municipal de Benavente que encontre uma solução de realojamento na aldeia para uma família desalojada devido a um incêndio que destruiu a sua habitação no passado dia 22 de Dezembro.

No documento, dirigido ao presidente da autarquia, os signatários manifestam preocupação pela decisão de realojar Marta Silva e os seus dois filhos em Foros de Almada, considerando-a "inadequada" devido à "frágil situação" da família.

Segundo o abaixo-assinado, a mudança para Foros de Almada, localidade sem transportes públicos adequados e com limitações de acesso a serviços essenciais, poderá dificultar ainda mais a vida de Marta Silva, que enfrenta problemas de saúde significativos.

