Projecto de Disneylândia na Barquinha não passa de um mega zoológico

Há três meses Fernando Freire dizia que o terreno previsto para um projecto denominado Biopark afinal era para aumentar a zona Industrial da Barquinha. O promotor, que parece morto desde que o projecto foi dado a conhecer, acenou com uma garantia bancária, que ainda não tem qualquer validade, e pela 15ª vez a assembleia municipal vai falar do assunto.

O Bark- Biopark Barquinha foi dado a conhecer em 2018, era um investimento na ordem dos 70 milhões de euros e tinha abertura anunciada para 2021 no documento de apresentação que ainda está disponível na Internet. Catorze assembleias municipais depois, e apesar do presidente da câmara, Fernando Freire, ter anunciado numa entrevista radiofónica no dia 16 de Outubro de 2024 que o terreno ia finalmente servir para alargar a zona industrial, que já não tem lotes disponíveis, eis que foi anunciada nova discussão sobre a viabilidade do projecto na próxima assembleia municipal, a realizar no dia 28 de Fevereiro.