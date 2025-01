Santarém está entre as capitais de distrito com o preço da habitação mais em conta

Os preços das casas em Portugal subiram em média 10,4% em Dezembro de 2024 face ao mesmo mês de 2023. Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa tinha um custo de 2.827 euros por metro quadrado (m2) no final do mês de Dezembro, tendo em conta o valor mediano, atingindo um novo máximo histórico na série do índice de preços. Já em relação à variação trimestral, os preços das casas em Portugal subiram 3,4%.

As subidas registaram-se em 20 capitais de distrito, incluindo Santarém (13%) e Lisboa (5,1%). A lista de subidas é liderada por Vila Real (21,2%), Évora (17,9%) e Leiria (15,4%). Ainda assim Santarém continua a constar nas capitais de distrito mais económicas para comprar casa com o preço de 1.340 euros/m2. Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, já que o preço é de 5.718 euros/m2.

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se o Norte (16%) seguido pela Região Autónoma dos Açores (14,1%), Região Autónoma da Madeira (12,6%), Alentejo (11,6%), Centro (10,7%), Área Metropolitana de Lisboa (10,2%) e Algarve (9,4%).

De acordo com os dados disponíveis no site da Properstar, em relação ao município de Vila Franca de Xira, por exemplo, lê-se que os apartamentos e moradias continuam a ser mais caros em Alverca do Ribatejo e mais em conta na freguesia de Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo. Em Alverca o preço por metro quadrado de um apartamento pode chegar aos 3.253 euros e em Castanheira do Ribatejo aos 2.391euros.

Se formos para o concelho de Benavente, freguesia de Benavente, um apartamento pode custar 1.845 euros por m2 e em Samora Correia cerca de 1.798 euros. Ainda segundo o mesmo site, o concelho de Azambuja é, no distrito de Lisboa, aquele onde as casas ainda conseguem ser mais baratas com o máximo de um apartamento a poder custar 1.940 euros por metro quadrado.