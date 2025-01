Vencedores dos concursos de Natal de Alenquer são conhecidos sábado em Olhalvo

Os vencedores do Sorteio de Natal no âmbito da programação “Alenquer Presépio de Portugal” vão ser conhecidos no próximo sábado, 11 de Janeiro.

A cerimónia de revelação dos vencedores vai decorrer no Largo Mártir Sebastião e Nª Sra. da Encarnação, em Olhalvo.

Ao todo, estiveram 21.900 euros em jogo e um dos comtemplados vai ganhar uma viagem para duas pessoas à Islândia. Além dos vencedores dos concursos que viram destacada a criatividade e cultura geral n''As Mais Bonitas Árvores de Natal' e no “CTL Digital”, no sorteio da 9ª edição do “Alenquer + Natal é no Comércio Tradicional” será conhecido quem ficou a ganhar por fazer 10 euros em compras, entre 12 de Novembro e 6 de Janeiro, nos mais de 200 estabelecimentos comerciais aderentes espalhados por todo o concelho.

A tarde de sábado começa às 15h00 com música dos Cantares do Vento e ao longo da cerimónia actuam a escola de Acordeão José Cláudio e Catarina Brilha, o grupo Cavaquinhos Tagarelas e a banda da Sociedade Filarmónica Olhalvense.