Vendedores do Forte da Casa trabalham sem condições e exigem melhorias

O Mercado Retalhista do Forte da Casa tem problemas eléctricos e pouca iluminação, piso desnivelado, degradado e falta de manutenção do espaço. A Câmara Municipal de VFX anunciou que vai pintar o edifício e intervir na rede eléctrica.

O Mercado Retalhista do Forte da Casa tem problemas eléctricos há vários anos, o chão está danificado e as casas de banho precisam de mais e melhor limpeza e manutenção. O espaço tem pouca iluminação e o edifício necessita de pintura. Os vendedores não se queixam da falta de clientela e até dizem que o mercado tem muito movimento, sobretudo aos sábados, mas precisa de ser reabilitado. “Não tenho luz na minha bancada há três anos e as casas de banho às vezes têm as torneiras a deitar água”, disse António Pereira, um dos vendedores de frutas e legumes mais antigos.