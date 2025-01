Automóveis ligeiros estão a ocupar lugares para os veículos pesados no parque provisório para camiões no Cartaxo, no campo da feira. Município quer sensibilizar os condutores antes de tomar medidas.

Abusos no parque provisório de camiões do Cartaxo

Tem havido abusos na utilização no parque temporário para veículos pesados localizado no campo da feira, no Cartaxo, à semelhança do que acontecia quando o parque era em frente à PSP, onde está a ser construído o novo centro de saúde. Em causa está a ocupação de lugares por automóveis ligeiros, que roubam os lugares para os pesados e as galeras desatreladas, referiu o presidente da câmara, João Heitor, que prefere, antes de tomar medidas drásticas, sensibilizar os utilizadores.

Rolando Ferreira, vereador do PS, levantou a questão na última reunuão do executivo da Câmara do Cartaxo, afirmando que o parque é pequeno para tantos camiões e que é necessária fiscalização para que todos tenham oportunidade de estacionar. Fez ainda referência ao cruzamento da Lapa que dará acesso ao futuro parque de camiões pela Rua Pousio do João Maria, relatando que é um local de “vários acidentes” e sugerindo articulação com a Infraestruturas de Portugal para uma solução segura. João Heitor respondeu que a melhor solução seria mesmo uma rotunda e que algo tem de ser feito.

O terreno na Rua Pousio do João Maria, com 39 mil metros quadrados, foi adquirido recentemente pelo município por 233 mil euros, situado na zona industrial da Lapa. Segundo o município, o novo parque “beneficiará de uma localização privilegiada face ao nó de acesso à autoestrada e proporcionará melhores condições aos utilizadores, reduzindo também o tráfego de pesados dentro da cidade”.

As obras do novo centro de saúde têm um orçamento de cerca de 3 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Recorde-se que a ideia é que o actual Centro de Saúde do Cartaxo seja transformado num jardim de infância municipal, com a transferência das salas de pré-escolar que estão na Escola Básica do 1º Ciclo José Tagarro.