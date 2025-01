Construção de 32 habitações a custos acessíveis vai avançar em Tomar

Com um investimento global de cerca de cinco milhões de euros, a obra na Choromela pretende criar condições para o aumento de habitação acessível no concelho de Tomar.

O plano de trabalhos e o cronograma financeiro para construção de 32 fogos a custos acessíveis na Travessa Dr. Gil Martins, na Choromela, em Tomar foi aprovado na última reunião do executivo camarário. A empreitada é fruto de um acordo de colaboração entre a Câmara de Tomar, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os apartamentos são, na sua maioria, de tipologia T3 e o investimento total estimado é de cerca de cinco milhões de euros. A empreitada vai ser executada pela empresa Isidovias – Investimentos, Lda.

Em comunicado, o município refere que esta é a primeira intervenção do género em muitos anos, no concelho de Tomar, com vista a criar condições para o aumento de habitação acessível, uma das áreas identificadas pela autarquia como de intervenção prioritária, razão para que estejam já previstos outros investimentos semelhantes. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, referiu que a habitação a custos acessíveis pretende criar soluções de habitação principalmente para os jovens e para a classe média em geral, e também aumentar a concorrência no mercado.